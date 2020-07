Coronavirus: Usa, per ex capo Fda i morti nel 2020 potrebbero diventare 300 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex commissario della Food and Drug Administration (Fda), Scott Gottlieb, ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti potrebbero raggiungere i 300 mila morti di Covid-19 entro la fine del 2020 se il tasso di mortalità del paese non migliora. "In questo momento, abbiamo quasi mille morti al giorno e se non cambiamo questa traiettoria fatevi due conti", ha detto Gottlieb in un'intervista all'emittente "Msnbc". Secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, più di 142 mila persone negli Stati Uniti sono morte a causa del coronavirus, più di ogni altro paese del mondo. Ieri i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno detto che il numero effettivo di contagi negli Stati Uniti potrebbe essere fino a dieci volte superiore al numero ufficiale. "Dobbiamo decidere cosa siamo disposti a sacrificare in questo momento, fino a quando non supereremo il tunnel", ha detto Gottlieb. (Nys)