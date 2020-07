Ambiente: Costa, Youth for Climate e pre-Cop in agenda a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà dal 28 al 30 settembre a Milano l'evento Youth for Climate, l'incontro giovanile sul clima organizzato dall'Italia e dall'Inghilterra in vista della Cop26 in agenda nel 2021. Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, commentando "la sfida per il clima ha bisogno di tutte le nostre forze!". In occasione del summit giovanile, cui seguirà dal 30 settembre al 2 ottobre la pre-Cop, i giovani fra i 18 e i 30 anni potranno proporre soluzioni e predisporre una dichiarazione da stilare durante la pre-Cop e che verrà in seguito sottoposta ai leader della Cop26. (Res)