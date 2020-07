Difesa: Tripodi (FI), approvazione pdl sindacati militari è fatto epocale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Tripodi capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa a Montecitorio afferma che "con l'approvazione odierna alla Camera dei deputati della proposta di legge in materia di associazionismo sindacale per il personale militare e delle Forze di polizia, il Parlamento ha dato il via libera ad una legge di portata epocale. Un provvedimento, che colma la lacuna normativa evidenziata dalla sentenza della Corte costituzionale nel 2018 e che garantisce un giusto diritto ad i nostri uomini e donne in divisa cuore pulsante nella tutela della nostra sicurezza. Sono particolarmente orgogliosa - aggiunge - che il nostro movimento abbia contribuito concretamente alla stesura del testo con l'abbinata 1060 che mi vede prima firmataria. Esprimo soddisfazione inoltre, per la maturità dimostrata dalle forze politiche, grazie alla quale si è arrivati a un buon equilibrio sui punti nevralgici del testo come rappresentatività, garanzia dell'operatività e giurisdizione. Una condivisione frutto di un confronto serrato, che ci ha visti impegnati dall'inizio della legislatura per scrivere quella che rimarrà - conclude Tripodi - una bella pagina di politica al servizio del Paese e delle Forze armate patrimonio di tutti gli italiani". (Com)