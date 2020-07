Scuola: Corrado (M5s Lazio), grazie ad assessore Roma De Santis garantite 6.000 assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale M5s Lazio Valentina Corrado sulla sua pagina Facebook scrive: "Dopo una lunga e continuativa transumanza tra formazioni politiche di ogni genere, terminata di recente con l'approdo a Renzi passando per Salvini, il consigliere regionale Enrico Cavallari si risveglia dal torpore politico di questi due anni animato dalla prossima campagna elettorale per le elezioni amministrative di Roma Capitale. Attacca goffamente l'amministrazione di Virginia Raggi e l'assessore alle Risorse umane, personale scolastico e servizi anagrafici di Roma Capitale Antonio De Santis, colui al quale si deve il merito dello sblocco del turnover, paralizzato da quasi un decennio, che ha garantito circa 6mila assunzioni. Cavallari invece, mentre era assessore al Personale sotto la Giunta Alemanno, bandì un concorso, guarda caso a pochi giorni dal voto, composto da ben 22 procedure. Un pasticcio che solo grazie al lavoro di De Santis è stato sbloccato". (segue) (Com)