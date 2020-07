Rai: Salini, avamposto per norme su conflitto interessi agenti spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rai come avamposto per quel che riguarda le politiche volte ad evitare il conflitto di interessi degli agenti di spettacolo. Lo ha affermato l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, nel corso dell'audizione della commissione parlamentare di Vigilanza Rai. Il testo specifico in materia, che entrerà in vigore il 14 settembre, "prevede il divieto per la Rai di intrattenere rapporti negoziali con produttori artisti o agenti, ove siano riscontrate delle violazioni alle norme previste". Alla luce dell'unicità di "alcuni prodotti televisivi è stata prevista la possibilità di derogare" a queste linee guida "in condizioni eccezionali. Un'ipotesi straordinaria che, fra l'altro, richiede anche l'approvazione del Cda con la maggioranza qualificata", ha chiarito Salini sottolineando che "con questa policy la Rai si pone come avamposto" in materia. "Solo la Bbc - ha concluso - ha politiche analoghe senza però norme di dettaglio come quelle di Rai. La stessa Bbc prevede possibilità di deroga ma senza il voto a maggioranza qualificata del Cda".(Rin)