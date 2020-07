Brasile: governo prevede deficit di bilancio da 130 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha aumentato le previsioni di deficit nei conti pubblici, stimandolo ora a 787,4 miliardi di real (130 miliardi di euro) per l'anno in corso. E' quanto emerge dal Rapporto bimestrale sulla valutazione delle entrate e delle spese, pubblicato oggi dal ministero dell'Economia. Nel precedente rapporto, pubblicato a maggio, il ministero aveva previsto che il deficit dei conti pubblici sarebbe stato di 540,5 miliardi di real (89 miliardi di euro). Il ministero ha formulato le proiezioni sulla base di una previsione di un calo del Prodotto interno lordo (Pil), pari al 4,7 per cento. In base alla legge di bilancio approvata alla fine dello scorso anno, il governo centrale aveva un limite di deficit imposto fino a 124 miliardi di real (21,5 miliardi di euro), pari all'1,64 per cento del Pil. Tuttavia l'approvazione del decreto di calamità pubblica approvato la scorsa settimana in parlamento esenta il governo dal dover rispettare i vincoli di bilancio per poter affrontare la crisi causata dalla diffusione del coronavirus nel paese. (segue) (Brb)