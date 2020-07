© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Inaugurazione della nuova Neuropsichiatria infantile del policlinico Umbetro I di Roma alla presenza del direttore generale Vincenzo Panella e del Rettore dell'università Sapienza Eugenio Gaudio.Roma, via dei Sabelli 108 (ore 11)- Videoconferenza per la presentazione dei nuovi scenari applicativi nell'ambito della mobilità urbana e della sicurezza pubblica del progetto “Roma5G”. Intervengono: Marco Arioli, Head of Network Engineering di Fastweb; Giancarlo di Bernardo, direttore vendite di Ericsson Italia; Massimo Bugani, capo staff del sindaco di Roma con delega all'Innovazione di Roma Capitale; Giovanni Alberto Campisano, capo staff dell'assessorato alla Città in movimento e Francesco Amendola, direttore Ict di Atac spa. (ore 11)- Assemblea di Confapi Roma per l’elezione dei nuovi vertici. Confapi Roma raccoglie 832 Pmi di Roma e Lazio per un totale di 143mila dipendenti. L’Assemblea verrà aperta dalla relazione del presidente uscente Massimo Tabacchiera. (ore 16)- Claudio Strinati, in conversazione con Giovanna Melandri, presenta “Il Giardino dell'arte” (Salani): un racconto speciale che è insieme una guida e un romanzo di formazione, per guardare con occhi nuovi le meraviglie del nostro Paese.Maxxi di Roma (ore 21) (Rer)