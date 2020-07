Coronavirus: Usa, 142.595 morti su 3.935.211 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 142.595 morti per Covid-19 su 3.935.211 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece oltre 15 milioni di contagi con oltre 618 mila morti. Con 409 mila contagi dall'inizio della pandemia, la California ha ufficialmente sorpassato New York come Stato più colpito dal coronavirus negli Stati Uniti. Lo rivelano gli ultimi dati pubblicati dalla Johns Hopkins University. La California è di gran lunga lo Stato Usa più popolosa, con 40 milioni di abitanti contro i circa 19,5 milioni di New York. Tuttavia, il bilancio delle vittime per Covid-19 nello Stato di New York resta superiore, con 72.302 morti e un tasso di mortalità (2.100 decessi per 100 mila abitanti) almeno doppio rispetto a quello della California. "Stiamo facendo tutto il possibile per controllare la diffusione del virus", ha affermato ieri il segretario alla Salute di Sacramento, Mark Ghaly. "Alla fine - ha aggiunto - mi aspetto e spero che la California riesca a essere lo Stato che ha più appreso da questa esperienza e che si è meglio preparato". (Nys)