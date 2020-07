Scuola: Arcuri su banchi, sforzo di tutti per riaprire le scuole in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gara pubblica europea per l'acquisto dei banchi è stata bandita dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, "su richiesta del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, sulla base del fabbisogno stimato per garantire la riapertura delle scuole in sicurezza. Insieme alla somministrazione dei test sierologici - si legge in una nota diffusa dagli uffici del Commissario straordinario - alla dotazione gratuita di dispositivi di protezione individuale e di gel igienizzante per tutta la popolazione studentesca, il distanziamento è, in questa fase, condizione essenziale per la tutela della salute. Non è questo il momento di fare polemiche o alimentare divisioni; l'apertura delle scuole in sicurezza è un obiettivo fondamentale per l'intero Paese. E' perciò necessario lo sforzo di tutti e un forte senso di responsabilità per permettere ai nostri ragazzi, agli insegnanti e al personale non docente di riprendere le attività. Proprio per questo, nei giorni scorsi e su loro richiesta, ci sono stati incontri con le associazioni di categoria per illustrare obiettivi e fabbisogni. Ora una gara pubblica europea è in corso e sarebbe opportuno evitare commenti o previsioni in attesa di conoscerne gli esiti, anche per non alterarne la dinamica", aggiunge la nota. (segue) (Com)