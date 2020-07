Sanità: Lena (Pd), giornata storica, ora a lavoro per una Regione migliore 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rodolfo Lena, presidente della commissione Affari costituzionali e componente della commissione Sanità della Regione Lazio, in una nota dichiara: "Oggi è una giornata storica. Dopo 12 anni - aggiunge - la sanità del Lazio è fuori dal commissariamento. Abbiamo iniziato questo percorso in salita e con grandi difficoltà ma lo abbiamo portato avanti con determinazione e coraggio. Fino a oggi in cui festeggiamo questo risultato straordinario ottenuto con l'impegno, il lavoro e la buona politica del Presidente Nicola Zingaretti e di tutta la sua giunta, che ringrazio. Adesso non dobbiamo perdere tempo e avviare subito una nuova stagione per la nostra Regione. Assunzioni, investimenti e un sistema di cura più efficace: questi ora devono essere i nostri obiettivi. Grazie a tutti coloro che giornalmente operano nella sanità, questo straordinario risultato è stato possibile proprio in virtù del loro lavoro". (Com)