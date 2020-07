Roma: Anzaldi (Iv), Eliseo non deve chiudere, Governo e Parlamento trovino soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia viva Michele Anzaldi, componente della commissione Cultura alla Camera, risponde alla lettera dei lavoratori del teatro Eliseo. "L’ Eliseo - scrive - non deve chiudere ed il patrimonio artistico e umano da voi rappresentato deve essere tutelato. Tentare di salvare l'Eliseo e i suoi lavoratori sarebbe stato un dovere per la cultura, per la capitale italiana, per voi lavoratori e per artisti, in qualsiasi momento. Oggi, in era Covid, questo dovere deve divenire un obbligo culturale e sociale. Sono certo che il Governo, i funzionari pubblici e tutti i tecnici coinvolti tenteranno l’impossibile per scongiurare la chiusura e tutelare voi e le vostre famiglie. Mi farò promotore presso il Governo e i parlamentari della ricerca di una soluzione che, arrivati a questo punto, rischia comunque di comportare dei sacrifici, da parte di tutti e in particolare di chi si è assunto il rischio d'impresa. La priorità deve essere salvare il Teatro, gli artisti e i posti di lavoro". "Ho letto con attenzione la vostra lettera - scrive ancora Anzaldi - e anche se vi confesso che vi sono dei passaggi che conosco solo dalla lettura dei giornali, riconosco la delicatezza o meglio la drammaticità del problema. Di una cosa ho certezza: nessuno nel Governo, e men che meno un ministro attento come Dario Franceschini, si nasconderà nella battaglia per scongiurare la chiusura del Teatro, in un momento così critico per tutti come quello di una pandemia. Il presidente del Consiglio Conte ha assicurato più volte in questi mesi che nessuno sarebbe stato lasciato solo, quindi non possono certamente essere lasciati soli i lavoratori di un luogo di cultura a maggior ragione di tale prestigio. Sono certo, e ve ne darò riscontro, che le istituzioni tutte e i partiti di maggioranza e opposizione, senza sprecare soldi e senza ingiustizie, faranno di tutto per trovare una soluzione". (Com)