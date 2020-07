Roma: Pd Roma, campo Testaccio può tornare a vivere, basta polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'impegno della Regione Lazio che ha stanziato un milione di euro "finalmente campo Testaccio può tornare a vivere". Lo affermano Andrea Casu segretario Pd Roma e Yuri Trombetti responsabile casa Pd Roma. "Oggi siamo venuti al mercato Testaccio per sostenere un'iniziativa fondamentale: tutte le istituzioni devono collaborare per coinvolgere i cittadini nella realizzazione del progetto - continua la nota - Stop alle polemiche e tutti al lavoro insieme per sanare una ferita da troppo tempo rimasta aperta nel cuore di Roma". (Com)