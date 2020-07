Difesa: Rizzo (M5s) su sindacati militari larga convergenza su testo Corda, ora tocca a Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La larghissima convergenza di oggi a sostegno del progetto di legge Corda ed altri, "è una bellissima notizia. Dimostra che il Parlamento ha preso a cuore il problema dei diritti sindacali dei cittadini con le stellette che sono diventati patrimonio condiviso di tutte le forze politiche. Il testo è certamente figlio di una mediazione ma visti i punti di partenza non possiamo che essere soddisfatti." E' quanto afferma in una nota Gianluca Rizzo presidente della commissione Difesa della Camera. "Per chi come me e l'intero M5s - prosegue Rizzo - già nella scorsa legislatura sosteneva la necessità di riconoscere i pieni diritti sindacali ai lavoratori e alle lavoratrici delle Forze armate oggi non posso che festeggiare questo voto. Mi auguro che l'ampio consenso serva da garanzia perché nell'altro ramo del Parlamento non avvenga ciò che è avvenuto in diverse legislature: che il testo di riforma della Rappresentanza militare veniva approvato alla Camera ma poi non vedeva mai la luce al Senato. Ho fiducia - conclude Rizzo - nel Senato e nella competente commissione Difesa, affinché questa volta invece la legge proceda il proprio iter in forma ovviamente approfondita ma al contempo spedita e che sia approvata in modo definitivo al più presto. Lo dobbiamo ai nostri militari verso i quali lo Stato chiede ogni giorno dedizione e fatica e che meritano di essere tutelati anche da un punto di vista sindacale".(Com)