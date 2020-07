Fondi Lega: caso Lombardia film commission, sentito da pm Milano funzionario bancario su flussi finanziari fondazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sentito oggi in qualità di testimone nell’ufficio del procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, un funzionario bancario della Banca popolare di Bergamo impiegato all’agenzia di Seriate (BG) dove sarebbero stati “parcheggiati” alcuni fondi della fondazione “Lombardia Film Commission”. Secondo quanto appreso, l’audizione del bancario è servita agli inquirenti per chiarire ulteriormente i contorni dei flussi finanziari riguardanti la presunta compravendita a un prezzo “gonfiato”, pari a 800 mila euro, da parte della fondazione, di cui Regione Lombardia è socio, dell’immobile a Cormano (M) di proprietà dell’”Immobiliare Andromeda srl”, società riconducibile a Michele Scilieri, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i tre commercialisti, indagati, vicini alla Lega. Inoltre oggi sono stati sentiti sempre in merito alla vicenda per la quale la Procura indaga per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato i consiglieri di amministrazione della fondazione Lombardia Film Commission in carica durante la presidenza di Di Rubba, di quella precedenza e di quella successiva. Nei prossimi giorni - da quanto si è saputo - sarà convocato come persona informata sui fatti anche il successore di Di Rubba, il critico cinematografico Pino Farinotti, non indagato, che è stato il presidente a fine 2017 a siglare il contratto definitivo per l’acquisto del capannone al centro dell’inchiesta.(Rem)