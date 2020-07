© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, "chiede giustamente ai cittadini di usare le mascherine contro il coronavirus, ma non dice nulla sulle sue mascherine-fantasma, pagate milioni di euro ma mai arrivate. Informi i cittadini su questo vergognoso scandalo invece di farsi degli spot". Così, in una nota, il gruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio.(Com)