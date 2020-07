Legge elettorale: Gelmini (FI), Parlamento non è la "ditta", Zingaretti e Pd non decidono calendario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, denuncia che "di forzature in questa legislatura ne abbiamo già viste abbastanza. Se Zingaretti e il Partito democratico pensano di regolare i conti nella maggioranza usando la legge elettorale, si sbagliano di grosso - osserva in una nota -. Il Parlamento non è la ditta e le regole del gioco non si scrivono così. Oggi l’ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali della Camera ha deciso di rinviare l’approvazione del testo base, e tale decisione non può essere capovolta per input dal Nazareno. Zingaretti se ne faccia una ragione: non ci sono le condizioni perché la legge vada in Aula a fine luglio".(Com)