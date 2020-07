Coronavirus: Romania, nuovo record di contagi, superati i mille casi in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Romania ha registrato un nuovo record di nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: 1.030. Si tratta del primo dato sui nuovi contagi superiore alle mille unità. Sono invece, 27 i nuovi decessi dovuti a Covid-19 nelle ultime 24 ore per un totale di 2.101 morti. Anche il numero di pazienti in terapia intensiva è in aumento: 293. In totale nel paese oltre un milione di persone sono state sottoposte a tampone per Covid-19. A parte i casi recentemente confermati, 372 persone sono state riconfermate positive per coronavirus a seguito di un nuovo test. Il numero totale di infezioni dall'inizio della pandemia è salito a 40.163 persone.