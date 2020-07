Coronavirus: Romania, nuovo record di contagi, superati i mille casi in un giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità romeno Nelu Tataru ha dichiarato che la Romania sta attraversando un momento difficile a seguito del crescente numero di contagio a causa della mancata osservanza delle misure di contrato alla diffusione da parte della popolazione, istigata in alcuni casi a trasgredire le norme. "Stiamo piangendo perché stiamo diventando la piaga dell'Europa. Cosa ha portato ad esso? Non obbedendo alle regole e incoraggiando a non seguire le regole. Il sistema sanitario sta gestendo la situazione ora. Distribuiremo personale medico in alcuni ospedali che curano pazienti con Covid-19 e che non hanno medici e infermieri", ha detto il ministro. (Rob)