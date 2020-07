Sanità: Battisti (Pd), fine commissariamento è grande traguardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande soddisfazione per il traguardo raggiunto oggi dalla Regione Lazio. Era l'11 luglio del 2008 quando il nostro servizio sanitario fu commissariato con un disavanzo di circa 2 miliardi di euro. Oggi finalmente, dopo 12 lunghi anni, possiamo dire di avercela fatta, possiamo scrivere la prima pagina di un nuovo libro tutti insieme". Lo dichiara in una nota il consigliere del Pd in Regione Lazio Sara Battisti che poi aggiunge: "Grazie alla Giunta Zingaretti che in questi anni ha lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo, e grazie a tutti i cittadini, ai medici e agli operatori sanitari, ai quali abbiamo chiesto enormi sacrifici. È giunta l'ora di ripagare gli sforzi di tutti, il Lazio, ora più che mai, è pronto a investire nuovamente e in modo incisivo nella sanità, al fine di garantire prestazioni e servizi in grado di soddisfare le esigenze di tutti”.(Com)