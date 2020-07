Coronavirus: Zingaretti, chi non indossa mascherina è complice del virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone che non indossano "la mascherina nel corso di un assembramento non è un fico, ma un complice del virus". Lo ha detto, durante una video conferenza stampa il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "I test già effettuati, che ci hanno permesso di trovare 440 positivi asintomatici ci dicono che il virus circola ed è presente - ha aggiunto il governatore -. Ma dire che in circolazione significa reagire: da domani partirà una grande campagna, soprattutto nei Comuni costieri dove ci sarà sovrappopolazione dovuta alle ferie, che chiama a una mobilitazione della responsabilità, a individuare una nuova figura: quella del 'complice' del virus, perché chi non rispetta regole è complice del virus". Infine, Zingaretti invita nuovamente "tutti a seguire tre semplici regole: mascherina, mani, distanza". (Rer)