Ue: Catalfo, onorare accordo con percorso riforme concerto

- "L'importante risultato" raggiunto a Bruxelles "va onorato con un percorso di riforme concreto, non solo per l’Italia di oggi ma anche e soprattutto per quella di domani". Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, commentando le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa alla Camera ed al Senato. "Uno dei primi obiettivi di tale percorso che intendo raggiungere - ha aggiunto - è la riduzione della disoccupazione giovanile e del numero dei Neet, i giovani fra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano. Sebbene il dato diffuso oggi dall'Istat su questo fenomeno in Italia, relativo al 2019, risulti in calo, resta comunque il più alto dell’Unione europea. Non ce lo possiamo più permettere". Per questo, ha concluso, "il diritto alla formazione e all'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani e delle donne, con una particolare attenzione al Sud, sarà uno dei pilastri dell’azione che voglio realizzare".(Rin)