Sanità: Zingaretti, Lazio con uscita da commissariamento risanato conti, giornata storica

- Dopo 12 anni la sanità del Lazio esce dal commissariamento, si è concluso l'ultimo tavolo di verifica con il Mef: "abbiamo risanato dei conti che erano allo sfascio e i giovani troveranno un Lazio migliore di quello che abbiamo trovato noi". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante una video conferenza stampa. "E' una notizia storica. Il commissariamento è iniziato nel 2007, con 2 miliardi di euro di disavanzo: un terzo di quello nazionale - ha ricordato il governatore -. Nel luglio del 2008 il governo, visto lo sfascio, aprì la stagione commissariale, per il pericolo che costituiva per la salute dei cittadini e i conti dello Stato. Ma dal 2013 è stato via via eliminato, fino a raggiungere un attivo del 2019. Ringrazio gli operatori della sanità, perché questa riduzione della spesa non è andata a scapito della qualità - ha aggiunto Zingaretti -. Dal 2014 c'è stata la ripresa, siamo andati oltre i 160 punti Lea". Con l'uscita dal commissariamento "la Regione ritrova la sua autonomia ma soprattutto - ha sottolineato Zingaretti - cambia tutto per i lavoratori: nel 2012-13 in tutto il Lazio, a causa del blocco del turn over, sono state fatte solo 68 assunzioni. Nel 2016-20 siamo saliti, con la fine del blocco, a 5000 assunzioni programmate". Per Zingaretti "i giovani troveranno un Lazio migliore di quello che abbiamo trovato noi". Inoltre, il governatore ha parlato "di una grande vittoria che rappresenta un simbolo. Stiamo chiudendo tanti dossier, c'è un rapido miglioramento. Il Lazio - ha concluso Zingaretti - è la seconda regione per Pil, è il nostro modo di contribuire in modo concreto alla rinascita italiana". (Rer)