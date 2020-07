Danimarca-Usa: Pompeo, forte alleanza per garantire sicurezza nell'Artico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca e gli Stati Uniti sono stretti alleati all'interno della Nato e portatori degli stessi valori: democrazia, libertà, diritti umani. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, oggi in conferenza stampa a Copenaghen con il ministro degli Esteri danese, Jeppe Kofod. Gli Stati Uniti e la Danimarca sono portatori degli stessi valori, democrazia, libertà, diritti umani. Loro sono il fondamento delle nostre società aperte e libere". Pompeo ha sottolineato di avere discusso con l'omologo del coordinamento sul tema con Groenlandia e Faer Oer. "Questo vale per tutti gli aspetti dell'Artico, compresa la politica di sicurezza", ha spiegato Pompeo. "L'Artico è un tema di interesse chiave per il Regno di Danimarca e per gli Stati Uniti. Oggi, abbiamo ribadito il nostro impegno a collaborare e coordinarsi strettamente nell'Artico nel pieno rispetto dell'unicità costruzione costituzionale del regno. Sono felice di vedere gli Stati Uniti coinvolti in un maggiore impegno economico in corso di attuazione con la riapertura del consolato americano a Nuuk e anche fondi di progetto", ha aggiunto Pompeo. (segue) (Sts)