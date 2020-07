Danimarca-Usa: Pompeo, forte alleanza per garantire sicurezza nell'Artico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa si è detto profondamente consapevole "della crescente attenzione globale e militare presenza nell'Artico da parte della Russia". Per questo, ha proseguito, "continueremo a mantenere e costruire consapevolezza situazionale nell'Artico. Faremo in modo - ha sottolineato - di avere le capacità adeguate nella regione e vogliamo mantenere stretta la cooperazione basata sul Consiglio artico e sulla dichiarazione di Ilulissat". "Lavorando insieme, il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti continueranno a essere a forza per il diritto internazionale, una voce per la cooperazione e un motore di sviluppo economico nella regione. E anche i nostri colloqui hanno evidenziato gli impegni danesi per garantire uno sviluppo sostenibile con uno speciale concentrarsi sulla nostra sfida globale condivisa, i cambiamenti climatici", ha osservato ancora Pompeo ricordando che la collaborazione tra i due paesi "va ovviamente, va oltre l'Artico e l'Alto Nord". (segue) (Sts)