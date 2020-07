Danimarca-Usa: Pompeo, forte alleanza per garantire sicurezza nell'Artico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Pompeo, la Danimarca e gli Stati Uniti hanno molto da offrire ciascuno l'uno all'altro. "Ecco perché la Danimarca continuerà a essere un grande alleato nella Nato di grande impatto. Con truppe a terra, aerei in aria e navi in ​​mare, continueremo ad essere una forza per la stabilità in tutto il mondo", ha chiarito il segretario di Stato Usa ricordando la lotta comune contro il terrorismo. "Stato islamico, al-Qaida, altri ancora si nascondono, complottano e pianificano. Danimarca e Stati Uniti rimangono pienamente impegnati a distruggere l'Is. E la Danimarca non vede l'ora di assumere la guida della missione Nato in Iraq entro la fine dell'anno", ha sottolineato. (Sts)