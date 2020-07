Ue: Mustier (Unicredit), accordo sul Recovery fund è ottimo risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo sul Recovery fund è stato un risultato molto positivo sul piano politico ed economico. Così l’amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, durante un’intervista online con Euromoney, aggiungendo che l’accordo consentirà all’Europa e ai paesi del continente di affrontare meglio le sfide dei prossimi anni. “Ciò che è buono per l’Europa lo è anche per le sue banche: il settore finanziario è chiamato a svolgere un ruolo importante, agevolando gli investimenti per garantire occupazione e sostenendo i settori più colpiti dall’emergenza”, ha aggiunto, sottolineando che “siamo pronti a fare la nostra parte”. (Ems)