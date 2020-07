Patrimonio: assessore Roma, regolamento beni indisponibili atteso da 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le discussioni di oggi nelle commissioni capitoline Urbanistica e Cultura l'assessore al Patrimonio di Roma Capitale, Valentina Vivarelli, interviene su Facebook per parlare del regolamento per la concessione dei beni indisponibili del comune. "Il patrimonio di Roma Capitale al servizio dei cittadini è uno degli obiettivi che con grande tenacia stiamo portando avanti", esordisce l'assessore. Poi dopo aver sottolineato come "purtroppo spesso sia stato devastato da incuria e da abbandono, con irregolarità catastali ed edilizie", Vivarelli comincia a parlare del provvedimento. "Il regolamento - scrive - è il frutto di molti mesi di lavoro, lavoro e confronto con i consiglieri di maggioranza e di opposizione, con realtà associative e con i Municipi che hanno inviato le loro osservazioni al testo della delibera. Io stessa ci ho lavorato quando ero consigliera e sto continuando a farlo da assessore capitolino. Si tratta di un regolamento complesso, atteso da 40 anni, che oltre a mettere ordine nelle più variegate situazioni passate, vuole guardare al futuro. Questo regolamento è il cuore della nostra azione in materia di patrimonio indisponibile. Abbiamo pensato a poche regole chiare per aprire gli immobili ad un migliore utilizzo. Abbiamo raccolto l’esperienza di questi anni di amministrazione nei quali abbiamo iniziato finalmente ad utilizzare i beni immobili capitolini al posto di quelli di terzi a cui il comune pagava l’affitto. Abbiamo pensato a come permettere a nuove realtà associative di affacciarsi all'utilizzo dei beni capitolini attraverso un percorso definito e uguale per tutti, anche per quelle che già li utilizzano, associazioni che molto hanno dato e stanno dando a questa città. Stiamo portando avanti progetti come Reinventiamo Roma che ci permetteranno di far rinascere luoghi abbandonati grazie alla sinergia tra pubblico e privato. Abbiamo pensato ad esempio a come le società partecipate e le aziende speciali di Roma Capitale possano offrire servizi fondamentali per i cittadini attraverso la valorizzazione di questo nostro patrimonio, come abbiamo fatto per le strutture in utilizzo al Palaexpo per la realizzazione di un Polo espositivo dell’arte e della cultura contemporanea", conclude l'assessore.(Rer)