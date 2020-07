Africa: imprese italiane puntano sul continente, export in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa è sempre più al centro della strategia commerciale dell'Italia, ed un partenariato fra le sue economie ed il nostro paese potrebbe rivelarsi strategico in diversi settori, dall'agrifood alle infrastrutture, fino alla moda e all'energia. Se ne è parlato oggi nel corso del webinar organizzato da Sicindustria, Confindustria Sardegna e Confindustria Toscana, partner di Enterprise Europe Network, insieme con Diacron Group e Kili Partners, su "Emirati Arabi Uniti, mercato locale e polo operativo per i mercati africani". Secondo i dati elaborati dall'Agenzia Ice, soltanto nel primo trimestre del 2020 l'export siciliano verso il continente africano è cresciuto del 57,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I cinquantaquattro Paesi africani rappresentano con la loro economia il 3 per cento del prodotto interno lordo globale, una cifra destinata a crescere entro il 2030 - secondo la Banca mondiale -, su una crescita costante del 5 per cento. L'incontro è stata l'occasione di fare il punto sugli Emirati Arabi Uniti come mercato finale e come polo commerciale per i mercati africani, esaminando le tematiche fiscali e societarie relative all'insediamento locale, il commercio transfrontaliero e alcune considerazioni sulla contrattualistica internazionale. (segue) (Res)