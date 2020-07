Africa: imprese italiane puntano sul continente, export in aumento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre secondo i dati elaborati dall'Agenzia Ice, i settori di esportazione che hanno fatto registrare un maggiore dinamismo nel primo trimestre dell'anno sono: macchinari e apparecchiature (+241 per cento); prodotti chimici (+160.5 per cento); prodotti farmaceutici (+118 per cento); coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (+72 per cento) e articoli in gomma e materie platiche (+29,5 per cento). In crescita anche le esportazioni dei prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicolura e dei prodotti tessili. Un trend che fa il paio con i dati nazionali che hanno visto solo nel 2019 lo scambio di merci tra l'Italia e l'Africa toccare quota 19 miliardi e mezzo di euro, il 4,3 per cento del totale del commercio del nostro Paese con il resto del mondo. (Res)