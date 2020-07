M5s: Lega e Fd'I Lombardia criticano presenza consigliere regionale Fumagalli a presidio Carc sotto Palazzo Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piovono critiche da esponenti lombardi della Lega e Fratelli d'Italia per la presenza del consigliere regionale del M5s, Marco Fumagalli, a presidio organizzato questa mattina dai Carc sotto la sede di Regione Lombardia. "Inqualificabile. Riteniamo che non si possa che definire così il comportamento del consigliere regionale pentastellato Marco Fumagalli, tranquillamente seduto stamattina a fianco dei Carc, ovvero di chi ha rivendicato il murales 'Fontana assassino' a Milano e continua a fomentare l'odio verso la Lombardia e il suo Governatore". Così il commissario della Lega di Monza e Brianza, Andrea Villa e i consiglieri regionali leghisti Alessandro Corbetta, Marco Mariani e Andrea Monti commentano l'episodio. Dello stesso parere anche Riccardo De Corato, dirigente nazionale di Fd'I e assessore regionale della Lombardia. "Vedere fianco a fianco il consigliere regionale Marco Fumagalli, uno dei leader del Movimento 5 stelle in Lombardia, e i Carc, Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo, davanti a Palazzo Lombardia, per una protesta contro il presidente della Regione, Attilio Fontana, è triste e molto preoccupante. I Carc, per chi lo avesse dimenticato, sono quel gruppo estremista che si è intestato con orgoglio la responsabilità di aver definito, a più riprese, anche con murales, ‘assassino’ Fontana, scritta che anche oggi campeggiava alle spalle dei manifestanti e del consigliere Fumagalli”. (com)