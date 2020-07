Libano: fonti diplomatiche francesi, Macron svelerà un "piano globale" di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, svelerà un “piano globale” per aiutare il Libano. Lo ha dichiarato una fonte diplomatica francese all’emittente “Al Hadath”, parte del gruppo “Al Arabiya”. Il piano prevede anche “l’apertura di linee di credito”, ha chiarito la fonte, precisando che la diplomazia di Parigi “sta discutendo della situazione del Libano con gli statunitensi e i partner nel Golfo”. Le indiscrezioni sono trapelate in vista dell’arrivo a Beirut oggi del capo della diplomazia francese, Jean-Yves Le Drian. Quest’ultimo porterà un “messaggio di solidarietà al popolo e di fermezza alle autorità”. La crisi libanese è “importante per tutti nella regione, ma anche oltre”, ha chiarito la fonte, precisando che Parigi sostiene la richiesta di neutralità espressa dal patriarca maronita Beshara al-Rahi. In occasione della conferenza di Parigi dell'aprile 2018 (Cedre), i paesi donatori hanno promesso l'erogazione di 11 miliardi, subordinata all'approvazione da parte dell'esecutivo di un piano di riforme strutturali ed economiche. Colpito dalla più grave crisi economica e finanziaria degli ultimi 30 anni, il governo libanese ha presentato lo scorso aprile un piano di risanamento e di recupero, che prevede oltre 20 miliardi di dollari in aiuti esteri. (Res)