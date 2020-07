Imprese: Mustier (Unicredit), nessun interesse per fusioni o acquisizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit non è interessata e non ha in programma alcuna operazione di fusione o acquisizione. Lo ha ribadito l’amministratore delegato della banca, Jean Pierre Mustier, durante un’intervista online con “Euromoney”, definendo “fantasie” le ipotesi precedentemente circolate sulla stampa su possibili interessi di Unicredit in questo campo. L’Ad ha poi aggiunto di preferire il riacquisto di azioni proprie per la remunerazione dei soci, definendolo un modo migliore per restituire il capitale in eccesso agli azionisti. (Ems)