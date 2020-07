Legge elettorale: centrodestra, no a riconvocazione ufficio presidenza di Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali ha votato all'unanimità, su proposta della maggioranza, di rinviare la discussione della legge elettorale a martedì prossimo. "Non ci sono ragioni dunque per non procedere in questa direzione", osservano in una nota congiunta i deputati Igor Iezzi, capogruppo Lega, Annagrazia Calabria vicepresidente della Commissione, Emanuele Prisco capogruppo Fd'I, Alessandro Colucci di Noi per l'Italia e Francesco Sisto capogruppo FI. "E' perciò inaccettabile che, per risolvere i propri problemi interni, il Pd chieda di riconvocare l'ufficio di presidenza al fine di modificare una decisione già assunta. Le istituzioni non sono al servizio del Pd ma della nazione", concludono.(Com)