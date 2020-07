Sanità: Zingaretti, nel Lazio chiusura ospedali è bugia, li abbiamo aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "non ha chiuso gli ospedali ma li ha aperti: voglio distruggere quella bugia secondo cui avremmo chiuso gli ospedali: noi li abbiamo aperti". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, nel corso di una video conferenza stampa. "Abbiamo riconvertito 22 Case della Salute, un ospedale l'abbiamo aperto, altri tre nuovi li vogliamo aprire, abbiamo aperto la stagione delle Rsa pubbliche - ha sottolineato il governatore -. Questa stagione è all'insegna dell'investimento, e anche di scelte di campo che abbiamo fatto. Nella rete delle breast unit, per esempio, siamo all'avanguardia sull'oncologia, abbiamo aumentato gli screening e fondato il registro tumori. L'uscita dal commissariamento significa investimenti per centinaia di cantieri che abbiamo messo nel pacchetto 'ripartire veloci', oltre a 110 milioni su una nuova tranche di investimenti e 82 milioni per la sanità territoriale nuova da programmare con i territori. È un risultato figlio di una grande squadra. Ecco il riformismo che vince", ha concluso. (Rer)