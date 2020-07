© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare Affari istituzionali. All'ordine del giorno la votazione su conclusione istruttoria lavori commissione sulla proposta di deliberazione d'iniziativa consiliare per la modifica dello Statuto del Comune di Milano.Diretta YouTube (dalle 11.30 alle 13.00)L'assessore alla Partecipazione, cittadinanza attiva e open data, Lorenzo Lipparini, partecipa alla presentazione di Lido Milano Live, la rassegna estiva inserita nella programmazione di Aria di Cultura, che si terrà dal 27 luglio fino al 31 agosto presso il centro sportivo di piazzale Lotto.Streaming sulla pagina web tv radio del sito del Comune di Milano "InComune" (ore 11.00)Si riunisce il Consiglio comunale. In programma la discussione delle delibera di modifica del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e di modifica dello Statuto del Comune di Milano.Diretta sul sito del Comune (dalle 14.30)REGIONECommissione consiliare territorio e infrastrutture dedicata alle indagini sulle presunte tangenti per gli appalti della metropolitana di Milano. Invitati il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il direttore generale di Atm Arrigo Giana e il presidente dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia Daniele Barbone.(ore 10.00)Presentazione del 'Grande Trittico Lombardo-UCI ProSeries', evento di ciclismo di caratura internazionale. Oltre al Comitato Organizzatore della Coppa Bernocchi, Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine, partecipano all'appuntamento con la stampa il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, e il sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi, Antonio Rossi.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori - piazza Città di Lombardia (ore 11.00)VARIEOpen Day virtuale di Accademia Fiera Milano per la presentazione di tutte le novità dell'edizione 20/21 del Master Progea.Diretta streaming (dalle 16.00)Presidio degli artigiani lombardi organizzato da Cgil, Cisl e Uil della Lombardia per denunciare il mancato pagamento dell'assegno Covid-19, relativo agli ammortizzatori sociali per i mesi di aprile, maggio e giugnoSotto la Prefettura di Milano, corso Monforte 31 (dalle 10.00)Videoconferenza di presentazione della 51ª Pasqua dell'Atleta/Memorial Renato Tammaro, riunione internazionale di atletica prevista il 24 aprile 2021 all'Arena di Milano con l'organizzazione di Atletica Riccardi Milano 1946, Cus Pro Patria Milano e Federazione Italiana di Atletica LeggeraPiattaforma Zoom (ore 11.30) (Rem)