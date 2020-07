© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Banca europea degli investimenti (Bei) e PagoPa, alla presenza del segretario generale della presidenza del Consiglio, Roberto Chieppa, "hanno firmato un importante accordo per un prestito di 30 milioni per migliorare i servizi digitali per i cittadini come la app Io e i pagamenti digitali". Ne dà notizia su Twitter il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano. (Rin)