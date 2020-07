Istat: Pompei (Deloitte), fondi Recovery plan si usino per formazione Stem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati di Istat su istruzione e occupazione pubblicati oggi sono un campanello di allarme: un paese con tassi di istruzione così bassi è un paese che non cresce e non innova. Così l’amministratore delegato di Deloitte Italia, Fabio Pompei, commentando i dati dell’Istituto sui livelli di istruzione e ritorni occupazionali nel 2019. “Dobbiamo invertire questo trend, cogliere al volo le opportunità che il Next generation plan della Commissione europea ci offre e usare i fondi del Recovery plan anche per investire in formazione, con particolare attenzione a quella Stem: le partite strategiche dei prossimi anni passano proprio dalla capacità di imprese e Stati di innovare; se perdiamo questo treno, perdiamo un’occasione storica”, ha detto. Secondo i dati Istat, in Italia, nel 2019, la quota di popolazione che possiede almeno un titolo di studio secondario superiore è pari a 62,2 per cento: un valore decisamente inferiore a quello medio europeo. Non meno ampio è il divario rispetto alla quota di popolazione laureata: in Italia, si tratta del 19,6 per cento, contro un valore medio europeo pari a 33,2 punti percentuali. “I dati Istat confermano quello che, come Fondazione Deloitte, abbiamo denunciato: siamo un paese che spreca talenti e che deve invertire la rotta sul fronte degli investimenti in istruzione e ricerca”, ha aggiunto Paolo Gibello, presidente della Fondazione Deloitte. “Il nostro impegno per rendere l’Italia più competitiva anche dal punto di vista della formazione e della ricerca non deve fermarsi: migliorare la qualità del nostro capitale umano significa migliorare l’intero sistema paese e per questo, come Fondazione, proseguiremo con il nostro impegno su questo fronte”, ha continuato, sottolineando che lo sforzo deve diventare collettivo, se “vogliamo modernizzare l’Italia e assicurare un futuro migliore alle giovani generazioni”. (Com)