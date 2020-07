Brasile: presidente Banca centrale, "dati mostrano ripresa economia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca centrale del Brasile (Bc), Roberto Campos Neto, ha dichiarato che numerosi indicatori segnalano già una ripresa dell'economia e un recupero del Prodotto interno lordo (Pil) dopo la fase più acuta della crisi economica legata alla pandemia di coronavirus. Secondo Campos Neto, l'attuale stima di un calo del 6,4 per cento del Pil nel 2020 è pessimista. "La prospettiva è migliore", ha detto nel corso di una videoconferenza organizzata dal quotidiano Valor Economico. "Abbiamo avuto un calo molto brusco e molto rapido dell'attività economica, quindi la tendenza in un primo momento è un'altrettanto rapida e brusca ripresa. I dati mostrano già una sostanziale ripresa", ha affermato. "La grande incognita è il dato del Pil relativo al secondo trimestre del 2020. Sarà questo a definire il grosso del risultato per quest'anno". (segue) (Brb)