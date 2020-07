Brasile: presidente Banca centrale, "dati mostrano ripresa economia" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come la Bc, anche il ministero dell'Economia del Brasile - nel rapporto di metà luglio - ha registrato una inversione di tendenza e portato le proprie stime di performance del Pil per il 2020 a - 4,70 per cento. Un dato più ottimistico di altri, "nonostante l'estensione delle misure di isolamento sociale" scrive il ministero, perché "frutto dei recenti risultati di alcuni indicatori economici migliori di quanto preventivato fino allo scorso mese e che hanno un effetto positivo". A fine giugno, la Banca centrale aveva ipotizzato un calo del 6,4 per cento per l'anno in corso, in netto calo rispetto alla sostanziale stagnazione ipotizzata a fine marzo. "La proiezione per il Pil annuale prevede che la riduzione nel secondo trimestre sarà la maggiore osservata dal 1996, l'inizio dell'attuale sistema dei conti trimestrali da parte dell'Istituto brasiliano di geografia e statistica", ha affermato la Bc in una nota, aggiungendo che c'è da aspettarsi che "la contrazione del Pil nel secondo trimestre sia seguita da una graduale ripresa negli ultimi due trimestri dell'anno". (segue) (Brb)