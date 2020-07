Brasile: presidente Banca centrale, "dati mostrano ripresa economia" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando al "World economic outlook" pubblicato a giugno dal Fondo monetario internazionale (Fmi) il Brasile chiuderà il 2020 con una contrazione del 9,1 per cento. Il rapporto, che prevede un possibile rimbalzo del 3,6 per cento nel 2021, rivede pesantemente al ribasso la stima fatta ad aprile, quando si ipotizzava una contrazione del 5,3 per cento. Secondo la Banca mondiale (Bm), invece, l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus costerà all'economia del Brasile una flessione del pil pari all'8 per cento. Ad aprile l'autorità finanziaria aveva stimato un calo del 5 per cento del Pil, legato in gran parte a fattori come la debole domanda esterna, il calo del prezzo del petrolio, la contrazione economica e dell'adozione di misure di contenimento del virus. (segue) (Brb)