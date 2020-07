Ue: Boschi (Iv), sovranismo ha perso, su Mes dobbiamo scegliere la politica e non il populismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei deputati di Italia viva, Maria Elena Boschi, ritiene che "il sovranismo ha perso. Pensiamo - ha continuato - che il governo abbia fatto bene perché è stato sull’asse franco tedesco e non accanto ai sovranisti". Intervenendo dopo l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell’Aula di Montecitorio sull’esito dell’ultimo Consiglio europeo, e sull'intesa raggiunta sul Recovery fund, la parlamentare ha parlato di "un buon successo per l’Italia, ma sicuramente di un gigantesco passo in avanti per l’Europa. Servono - ha osservato l’ex ministro - le riforme, serve una visione, non possiamo accontentarci di spendere i soldi, ma dobbiamo avere un progetto per i prossimi anni. Come Italia viva chiediamo di dedicare la sessione di lavoro in agosto in Parlamento su come utilizzare tutte queste risorse che arrivano dall’Europa". Rivolgendosi al premier, Boschi ha affermato: "Sfidi il Parlamento, non faccia una battaglia di retroguardia sul Meccanismo europeo di stabilità: i fondi ci sono per la sanità, li dobbiamo spendere bene e subito, non si lasci trascinare da una parte della maggioranza in un populismo ideologico. L’Italia può ripartire - ha concluso l’esponente di Iv - tenendo alto l’onore dei caduti, dobbiamo scegliere la politica e non il populismo". (Rin)