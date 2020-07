Milano: Silvio Premoli nuovo garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha nominato il nuovo Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza. Per i prossimi cinque anni, l'incarico sarà svolto da Silvio Premoli, ricercatore in Pedagogia generale e sociale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore dal 2013. Educatore, coordinatore pedagogico e responsabile di servizi socioeducativi rivolti a bambini, bambine e adolescenti vulnerabili nel mondo del terzo settore e della cooperazione sociale, nella sua attività di docenza universitaria e di formazione rivolta a professionisti dell'educazione Premoli è promotore di un approccio basato sui diritti dei bambini. Inoltre, nel 2015-2016, ha supportato la Direzione Servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Milano nella redazione delle nuove Linee di orientamento pedagogiche dei servizi all'infanzia 0-6 anni. Silvio Premoli succede nel ruolo di Garante ad Anna Maria Caruso, che il sindaco Sala ha tenuto a ringraziare con una lettera "per il lavoro svolto in questi anni nell'interesse dei bambini e dei ragazzi di Milano", fornendo così un prezioso contributo all'amministrazione comunale. La nomina di Premoli fa seguito al "Bando per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante dei Diritti per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Milano".(Com)