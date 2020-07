© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo soddisfazione per l'uscita dal commissariamento sulla Sanità della Regione Lazio dopo 12 anni. Così Andrea Rotondo, presidente di Confartigianato Roma. "Ora chiediamo alla Regione di stare accanto alle imprese in questo momento di forte crisi - aggiunge - con investimenti mirati e politiche di sostegno specie in settori come l'artigianato".(Com)