Frosinone: comune, proseguono gli eventi di "Teatro e cultura in piazza"

- Dopo una prima settimana di programmazione contraddistinta da una grande partecipazione di pubblico (nel rispetto delle normative in materia di distanziamento sociale), giovedì 23 luglio tornerà in piazzale Vittorio Veneto "Teatro musica e cabaret tra le porte". È quanto si legge in una nota del comune di Frosinone. "La manifestazione, ideata dall'amministrazione Ottaviani nonostante le difficoltà legate al periodo - spiega il comunicato - si terrà fino al 28 agosto, con inizio alle 21.30 sempre con ingresso rigorosamente gratuito: l'organizzazione della rassegna è stata curata dagli assessorati al centro storico e alla cultura, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli, con il consigliere delegato ai grandi eventi Gianpiero Fabrizi, in collaborazione con Atcl e con il prezioso contributo della Banca Popolare dei Frusinate". Giovedì sarà la volta dell'ensemble del conservatorio di Santa Cecilia nella serata dal titolo "Quattro chitarre suonano la gioia"... La gioia di vivere, amare, gustare la musica, composta soprattutto da autori italiani. Federico Attanasio, Alessia Bellettini, Lorenzo Fravolini e Gabriele Santori, in ordine di disposizione sul palco, sono studenti di chitarra al Conservatorio di Roma Santa Cecilia. Nel corso della performance, eseguiranno brani tratti dai repertori di F. Carulli, G. P. Da Palestrina, C. Monteverdi, J. S. Bach, D. Scarlatti. (segue) (Com)