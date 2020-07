Frosinone: comune, proseguono gli eventi di "Teatro e cultura in piazza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 24 tornerà il grande teatro anche se non si potrà fare a meno di parlare di musica: sarà di scena infatti "Callas d'incanto", scritto e diretto da Roberto D'Alessandro, con Debora Caprioglio. Bruna, fedele governante di Maria Callas, al suo servizio dal 1953 al 1977, è stata l'ombra della Divina e come una Vestale, ne custodisce la memoria, i ricordi, l'idea di una donna che ha rappresentato tutta la sua esistenza, per la quale la sua vita ha avuto ed ha ancora una ragione. Bruna, durante tutto lo spettacolo, attende il ritorno della sua Madame. L'aspetterà per sempre, perché si sente come la tessera di un puzzle che completa un mosaico. Alla fine il desiderio di vedere entrare Maria Callas si fa irresistibile: "Madame – cioè la signora Callas - non c'è, sta per arrivare." La Divina non può entrare. Il suo corpo non è più tra noi anche se lei è ancora in mezzo a noi come un'idea, una leggenda, un mito... per una serata d'incanto. Ancora musica nella serata di sabato 25. Il maestro Ennio Morricone è scomparso lo scorso 6 luglio: i più importanti rappresentanti della musica e del cinema di tutto il mondo hanno ricordato, commossi, il genio e le opere consegnate all'immortalità di un artista legato a doppio filo a Frosinone e alla Ciociaria. Nel corso della serata, il trio di archi e voce composto da Demi Laìno (Violino), Silvia dello Russo (Viola), Donato Cedrone (Violoncello) e Simone Ignagni (canto) renderà un emozionante omaggio al Maestro. Direzione artistica Katia Sacchetti. (segue) (Com)