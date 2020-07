Frosinone: comune, proseguono gli eventi di "Teatro e cultura in piazza" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda settimana di programmazione si chiuderà domenica 26 con lo spettacolo "Nevrotica presente reading", di Pizzi – Quattrini; Regia Patrick Rossi Gastaldi. Con Paola Quattrini. Una donna, tante donne e i loro momenti di verità. Un agitato, inatteso, ironico, divertente, contemporaneo viaggio attraverso le sempre più presenti nevrosi della nostra epoca. Lo spettacolo è legato alle performances di una vera mattatrice, Paola Quattrini, che ha fatto la storia del cinema e del teatro italiano, con una carriera iniziata precocemente e proseguita con autori e registi del calibro di Pietro Garinei, Arnoldo Foà, Pupi Avati. Accompagnata dal maestro Massimo Moriconi, Paola rappresenterà un variopinto collage di figure femminili, personaggi che scandiranno una irriverente biografia collettiva in cui tante (e tanti...) di noi si riconosceranno. Sempre dal giovedì alla domenica, proseguirà anche la Terrazza del Belvedere, con food e drink, arte, musica nell'isola pedonale, tra Corso della Repubblica, via Maccari fino a largo Turriziani, progetto realizzato con gli assessorati al commercio (coordinato da Antonio Scaccia) e centro storico. "Frosinone, teatro musica e cabaret tra le porte" è, anche quest'anno, con ingresso rigorosamente libero. Prenotazione telefonica obbligatoria, fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme sanitarie. Il pubblico dovrà presentarsi all'ingresso di piazzale Vittorio Veneto munito di mascherina, che potrà poi rimuovere e riporre appena seduto in platea per assistere allo spettacolo. Coloro che avranno effettuato la prenotazione saranno attesi fino a 15 minuti prima dell'inizio degli spettacoli, dando la possibilità dell'ingresso nell'area agli altri spettatori, in caso di assenza, sempre allo scopo di garantire il distanziamento sociale, che non potrà essere inferiore alla misura di un metro (Com)