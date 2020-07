Governo: lapsus Zingaretti, Mef diventa Mes, “quello che adesso dobbiamo chiedere a Europa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle ore 15.30 si è concluso l’ultimo tavolo di verifica con il Mes di una lunga serie di tavoli che che iniziarono dodici anni fa”. Una “S” al posto di una “F”, un lapsus piccolo, ma molto significativo quello che Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ha fatto nella sua veste di governatore della Regione Lazio illustrando l’uscita della regione dal commissariamento alla Sanità. “Mef, non Mes”, lo ha prontamente corretto l’assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Quindi Zingaretti sorridendo ha aggiunto “Mef, certo il Mes è quello che adesso dobbiamo chiedere all’Europa”. Rispondendo ai cronisti il segretario del Pd ha poi ribadito la sua posizione: "Noi siamo molto leali con le scelte che fa il governo e il presidente del Consiglio. penso quello che ho sempre pensato: il Mes è una forma di credito vantaggiosa e immediata per operare nel nostro paese e non vediamo motivi per rinunciarvi".(Rer)