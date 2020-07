Sanità: Simeone (FI), bene uscita commissariamento, ora governo utilizzi risorse Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uscita dal commissariamento della sanità della Regione Lazio "è una bellissima notizia. Si tratta di una svolta attesa ormai da fin troppi anni. Adesso però urge il rilancio del sistema sanitario del Lazio". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Alla luce di questa novità importante - aggiunge - auspico che il governo Conte non perda l'occasione di utilizzare i fondi del Mes per aiutare la sanità laziale a recuperare posizioni in termini di qualità dell'offerta. Rappresenterebbe un'opportunità per rilanciare e finanziare l'intero servizio sanitario regionale, venendo incontro alle esigenze dei cittadini e utenti della nostra realtà. I soldi del Meccanismo europeo di stabilità sono disponibili subito e devono essere utilizzati per i medici, il personale sanitario, le sale operatorie, la rete ospedaliera, la sanità territoriale. Siamo consapevoli che il M5s non è favorevole all'impiego di queste risorse, ma mi auguro vivamente che il governo attuale dimostri di avere coraggio e dica sì all'utilizzo della linea di credito del Mes per investire sul rilancio della nostra sanità".(Com)