Argentina: i negoziati su debito entrano nella partita globale tra Usa e Cina

- Dopo settimane di annunci, mediazioni e ultimatum, le trattative per la ristrutturazione del debito estero dell’Argentina sembrano arrivate all'ultimo, decisivo bivio. Il governo di Alberto Fernandez ha messo sul tavolo l'ultima offerta sostenibile per le casse del paese, ma i creditori internazionali - in gran parte fondi di investimento statunitensi -, hanno progressivamente irrigidito le loro posizioni, arroccandosi su una controproposta in realtà di poco superiore a quella argentina. Buenos Aires, che continua a chiedere tempo per riportare in carreggiata il paese dopo il quadriennio di Mauricio Macri, non vuole rischiare il default. La scadenza della proposta argentina è fissata al 4 agosto e una nuova crisi del paese sudamericano, contro cui si sono spesi in tanti, dal Fondo monetario internazionale (Fmi) a papa Francesco, aprirebbe anche scenari nuovi nella regione, con la Cina sempre più intraprendente nei rapporti con partner tradizionalmente legati agli Stati Uniti. Un contesto, questo, che secondo alcuni analisti potrebbe spingere Washington a farsi promotore di un accordo tra le parti. (segue) (Abu)