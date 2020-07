Argentina: i negoziati su debito entrano nella partita globale tra Usa e Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo scenario il presidente Fernandez ha ribadito ieri di fronte al foro regionale del Consiglio delle Americhe che l'offerta avanzata ai creditori il 6 luglio scorso rappresenta "il massimo sforzo" che il paese è in grado di fare. "Non siamo qui per litigare con nessuno, vogliamo risolvere il problema", ha detto Fernandez. Secondo il presidente argentino, "il fardello principale del paese oggi è il debito estero”. “Abbiamo portato avanti una discussione in assoluta buona fede seguendo il principio della sostenibilità, che significa che il debito è compatibile con il nostro livello di sviluppo", ha detto di fronte ad una platea composta principalmente da investitori nordamericani. Proprio a loro si è rivolto quindi il capo di Stato argentino quando si è detto disposto a “creare le condizioni” per l’ingresso di capitali stranieri. "Questo è un paese che ha molte ricchezze, molti settori non sviluppati che hanno bisogno di investimenti e di capitali privati, come quello degli idrocarburi, quello minerario, dell'agro-industria e dell'industria della conoscenza". (segue) (Abu)